Starkregen fordert Oberösterreichs Feuerwehren

Sintflutartige Regenfälle haben am Montagnachmittag in Oberösterreich regional zu kleinräumigen Überflutungen geführt und den Einsatz zahlreicher Feuerwehren gefordert. Es war um kurz vor 14 Uhr, als der erste Unwetter-Alarm des Tages beim Landesfeuerwehrkommando einging: In Leonding (Bezirk Linz-Land) war eine Unterführung überflutet worden. Zahlreiche weitere Alarmierungen folgten im Minutentakt.

Überflutete Keller und Straßen

Binnen eineinhalb Stunden rückten Oberösterreichs Feuerwehren zu mehr als 60 Einsätzen aus – Tendenz steigend. Hauptsächlich galt es, überflutete Keller auszupumpen, unter Wasser stehende Verkehrswege freizumachen oder zu sperren und Verklausungen zu beseitigen. Durch die punktuell starken Regenfälle waren auch kleinere Bäche, die nach den Niederschlägen der vergangenen Tage ohnehin schon viel Wasser führten, über die Ufer getreten. Zudem kam es vereinzelt zu Verkehrsunfällen.

Pegel steigen weiter

Auch die Pegel der größeren Flüsse schwollen – teils bedingt durch die Regenfälle – weiter an, wie aktuelle Daten des Landes Oberösterreichs zeigen: So stieg der Wasserstand des Inns bei Schärding, binnen drei Stunden um 38 Zentimeter, jener der Donau bei Wilhering um 30 Zentimeter und jener der Salzach bei Ach 29 Zentimeter. An der Donau in Linz und Achleiten wurde die erste Warngrenze überschritten. Der Scheitelpunkt wird für Dienstagnachmittag erwartet.

27 Liter binnen 45 Minuten

Besonders oft mussten die Feuerwehren in den Gemeinden Wallern an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen), Ampflwang am Hausruckwald und Frankenburg am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck) ausrücken. Wie heftig die Niederschläge waren, zeigen die Aufzeichnungen des Hydrografischen Dienstes des Landes Oberösterreich: Die Messstelle in Frankenburg etwa registrierte zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr in Summe 27 mm Niederschlag.

Weitere Niederschläge und damit auch Einsätze dürften im Laufe des Nachmittags und Abends folgen. Verantwortlich dafür ist ein Tief aus Oberitalien, das aus dem Süden über Oberösterreich zieht. Vor allem am Abend und in der kommenden Nacht könne es in vielen Teilen des Landes auch kräftige Schauer geben. Punktuell besteht auch weiterhin ein Starkregenrisiko. Weil der Boden gesättigt ist, schwellen Bäche schnell an – sobald die Schauer vorbei sind, aber auch schnell wieder ab. Die Regenwarnung der Geosphere Austria gilt noch bis Dienstag, 6 Uhr. Dann sollte sich das Wetter langsam beruhigen.

Dieser Artikel wurde zuletzt um 16:27 Uhr aktualisiert.

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner