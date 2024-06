Wie ein 1,2 Meter langer Wels am Kraftwerk vorbeigeschwommen ist

Im Umgehungsgewässer Ering-Frauenstein fließt seit 2019 das Wasser. In zehn Jahren würden hier meterhohe Schwarzpappeln stehen, so der Verbund.

8,2 Millionen Euro nimmt der Verbund derzeit in die Hand, um ein Umgehungsgewässer am Innkraftwerk Braunau-Simbach zu bauen. Ziel ist vor allem, die Durchgängigkeit wiederherzustellen und neuen Fließgewässerlebensraum zu schaffen. Dass das gelingen kann, zeigt das Projekt am Innkraftwerk Ering-Frauenstein. 2019 wurde es in Betrieb genommen, seither sind 40.000 Fische am Kraftwerk vorbeigeschwommen. Sensationell war die Größe eines Welses: Mit seinen stolzen 1,2 Meter schaffte es dieser dank Umgehungsgewässer problemlos auf die andere Seite des Kraftwerks. 36 verschiedene Fischarten wurden in diesen fünf Jahren im Inn gezählt, besonders freut die Naturliebhaber, dass sogar einige Exemplare des vom Aussterben bedrohten Steingresslings im Umgehungsgewässer gesichtet werden konnten.

Die Strukturen sind an der Fischwanderhilfe Braunau-Simbach fertig.

Ab September sollen die Fische auch das Kraftwerk in Braunau-Simbach gefahrlos passieren können. Dort entsteht derzeit ein Umgehungsgewässer mit einer Gesamtlänge von 3,1 Kilometern. Der naturnahe Umgehungfluss wird fünf bis acht Meter breit sein und ist nach bayerischen und österreichischen Richtlinien so gestaltet, dass die gesamte Fischfauna ohne Einschränkungen am Kraftwerk vorbeischwimmen kann. Der Verbund legt den Fokus bei den Bauarbeiten besonders auf Umwelt- und Klimaschutz. Der gesamte Bodenaushub innerhalb der Baustelle werde zur Schaffung neuer Lebensräume verwendet, versichert der Verbund. 75 Prozent der Verbund-Flusskraftwerke verfügen bereits über Fischwanderhilfen und sind barrierefrei passierbar. 30 Prozent der Anlageflächen seien nach dem Bau der Kraftwerke unter Naturschutz gestellt worden, betont der Verbund in einer Presseaussendung.

Die beiden millionenschweren Projekte entlang des Inns im Innviertel sind nur wenige, die der Verbund entlang seiner Kraftwerksregionen in Österreich und Bayern in den nächsten Jahren umsetzen will. Insgesamt 400 Millionen Euro sollen bis 2027 für Renaturierungsmaßnahmen, Fischwanderhilfen und die Verbesserung der Lebensräume investiert werden. Projekte um 180 Millionen Euro wurden bereits realisiert, weitere 100 Millionen Euro sind bewilligt oder beauftragt.

Kürzlich machten sich Politiker von beiden Seiten des Inns ein Bild von den Baumaßnahmen in Braunau-Simbach. Darunter war neben Bürgermeistern und politischen Vertretern der Anrainergemeinden auch der Regierungspräsident von Niederbayern, Rainer Haselbeck. (mala)

