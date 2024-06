Dem Linzer Märchen fehlt nur noch das Happy End

Handball ist schwierig zu erklären – selbst für Handballer. Nur drei Tage nachdem der HC Linz AG in Hard das erste Spiel der "Best of 3"-Finalserie deutlich mit 26:32 verloren hatte, überrollten die Oberösterreicher die Vorarlberger am Freitag mit 36:28 – dem höchsten Endspielsieg, den es in der heimischen Liga seit 14 Jahren gegeben hat. "Ich weiß nicht, was da genau passiert ist", sagte Linz-Kapitän Christian Kislinger und gab damit zu verstehen, dass man sich in