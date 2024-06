LASK mit "Grande Finale" zum Derbysieg, blau-weiße Transparente zum Boateng-Transfer

2300 Besucher waren es bei der Premiere des Linz-AG-Frauenfußballderbys am 23. Juli 2023 in der Raiffeisen-Arena auf der Gugl gewesen, 2500 fanden bei der zweiten Ausgabe am Sonntag den Weg in das Hofmann Personal Stadion im Donaupark, wo der LASK mit einem 3:0-Erfolg die angepeilte Revanche der SPG Blau-Weiß/Kleinmünchen verhinderte.