Im Orden der Barmherzigen Brüder: Internationaler Aufstieg für einen Linzer

9500 Mitarbeiter, mehr als 30 Standorte, vier Staaten: Was wie eine Mammut-Managementaufgabe klingt, wird von gut drei Dutzend Mitarbeitern in einer Holding in Wien bewältigt. Dieses wirtschaftliche Dach der Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder in Österreich, Ungarn, Tschechien und in der Slowakei hat seit 1. Juni einen neuen Chef.