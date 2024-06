56 Prozent der Rainbacher ebnen Weg für Windkraft

Erleichterung bei den Befürwortern der Windkraft in Rainbach: In einer Bürgerbefragung stimmten 56,03 Prozent für die weitere Projektierung von drei Windrädern im Gemeindegebiet. 60,89 Prozent der 2400 Wahlberechtigten nutzten die Möglichkeit der Stimmabgabe. "Jede bauliche Maßnahme und Veränderung unseres Landschaftsbildes, speziell im Infrastrukturbereich, erzeugt automatisch zwei Lager in der Bevölkerung.