Sieger beim Narzissenfest: Gockel Martin schlug Wellen

Ob mit einer schwimmenden Hochzeitstorte, dem Kaiserpaar Sisi und Franz im Narzissenkleid, einer Hotelsauna oder einem Wasserläufer im Durchmesser von etwa vier Metern – bei den 20 Kunstwerken voller Sternnarzissen, Nelken und Margeriten stellten die Korsoteilnehmer beim diesjährigen 64. Narzissenfest ihre Kreativität unter Beweis. Und dabei konnte weder die verfrühte Blüte der Sternnarzissen in diesem Jahr die große Vorfreude auf den Festsonntag mindern noch das verregnete Wochenende.

Die Narzissenhoheiten auf dem Grundlsee Bild: BARBARA GINDL (APA)

110 Reisebusse im Ausseerland

Denn das Wetter meinte es gestern gut mit dem Ausseerland: Genau rechtzeitig zu Beginn des Festsonntags verschwanden die Regenwolken der vergangenen Tage und die Sonne kam bereits am Vormittag zum Vorschein. Bei angenehmen 18 Grad waren gestern rund 20.000 Besucher aus ganz Österreich und den Nachbarländern zu Gast im Ausseerland. Für die einen war es der allererste Besuch im Ausseerland – so etwa für Gerda und Herbert Ranftl aus Gmünd, die mit einem der insgesamt 110 Reisebusse nach Grundlsee gekommen sind. Für andere hingegen ist das Narzissenfest bereits seit vielen Jahren ein Fixtermin im Kalender. „Und wir haben das Fest bereits in allen Wetterlagen miterlebt – ob bei strahlendem Sonnenschein und Hitze bis hin zum plötzlichen Wintereinbruch war alles dabei“, sagte etwa Daniela Hertl aus Wien, die gemeinsam mit ihrer Tochter das 64. Narzissenfest besuchte.

Viele Sieger auf dem Grundlsee

Ab 9 Uhr früh wurden entlang des Seeufers in Grundlsee die Handys und Fotoapparate gezückt. Keine Figur wurde ausgelassen. „Es ist schon beeindruckend, wie viel Energie und Liebe die Teilnehmer in die Kreationen der Narzissenfiguren stecken“, sagte Stefanie Kickinger aus Seewalchen am Attersee, für die das Narzissenfest ebenfalls seit vielen Jahren Tradition hat.

Hahn Martin war der große Sieger beim Bootskorso Bild: BARBARA GINDL (APA)

Um 14 Uhr war es schließlich so weit und die Korsoteilnehmer präsentierten ihre Kunstwerke beim Bootskorso auf dem Grundlsee. Mit mehr als 700 Punkten bei der Jurywertung konnten sich in der Kategorie der „Neuen Gestelle“ Thomas Feldhammer und Franz Loitzl mit ihrem Team den Sieg sichern: Der Hahn namens Martin holte sich den ersten Platz, gefolgt vom Kaiserpaar Sisi und Franz im Narzissenkleid. Platz drei belegte die Ausseer Pless von Benedikt Winkler und seinem Team.

Ehrenamtliche Tradition

Seit 64 Jahren ist das Narzissenfest aus dem Ausseerland nicht mehr wegzudenken. Mehr als 3000 ehrenamtliche Helfer engagieren sich jedes Jahr aufs Neue vier Tage lang und stellen sich in den Dienst des traditionellen Fests und der Sternnarzisse, die im Fokus der Feierlichkeiten steht. „Es ist unglaublich schön, dass man so ein Fest so gestalten kann, und das nur durch das Ehrenamt. Das Narzissenfest ist eines der prominentesten Beispiele für die Vielfalt von Brauchtum und Tradition in unserem Land“, sagte der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler bei seinem Narzissenfest-Besuch.

Die Veranstalter hätten sich den Tag nicht besser wünschen können. „Es war grandios, die Leute waren sehr entspannt und haben sich entlang des Grundlsees verteilt. Von Anfang an hat die Stimmung gepasst, alle haben mit uns dieses bunte Blumenfest gefeiert“, sagt Rudolf Grill, Obmann des Narzissenfestvereins, für den mit dem heutigen Tag bereits die nächsten Planungen beginnen – nämlich für das 65. Narzissenfest, das am 1. Juni in Altaussee gefeiert wird.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich