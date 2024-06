Amtsbeschwerde: Goldwörther Bürgermeister überraschend zurückgetreten

"Das Ganze muss sauber aufgearbeitet werden. Aber für mich war immer klar: Werde ich als Bürgermeister angezeigt, trete ich zurück", sagt Johann Müllner im Gespräch mit den OÖN. Die Beschwerde wurde im Mai bei der Gemeindeaufsicht (Direktion Inneres und Kommunales) eingereicht, Müllner wird "mangelnde Aufsicht und Kontrolle bei der Entwicklung der Absiedelungsgründe in Hagenau" vorgeworfen. Mit 1. Juni legte Müllner sein Amt zurück: "Ich will als Bürgermeister unbescholten bleiben. Es ist unangenehm genug, sich dem als Privatperson stellen zu müssen." Vizebürgermeisterin Sabine Zoidl übernimmt das Amt, im Herbst wird neu gewählt.

Was ist in einer Flutungszone erlaubt?

Die Vorgeschichte reicht bis 2013 zurück. Anfang Juni wurde Oberösterreich von einem Jahrhunderthochwasser heimgesucht. Die Folgen waren dramatisch. Einer der am schwersten betroffenen Orte war Goldwörth, vor allem der Ortsteil Hagenau. Das Wasser stand bis zu drei Meter hoch, die Aufräumarbeiten dauerten lange, vieles war zerstört. 200 Goldwörther wurden abgesiedelt, einige wenige blieben. Die Grundstücke wurden nach und nach verkauft. "Während der Pandemie waren diese Flächen sehr beliebt", sagt Müllner. Die Neuankömmlinge legten Gärten an, stellten Wohnwägen auf. Dass sie sich in einer Gefahrenzone befinden, hat die Gemeinde schriftlich kundgetan: "Wir haben sehr genau darauf aufmerksam gemacht. Immerhin haben wir jedes Jahr zwei- bis dreimal Hochwassergefahr."

"Wir haben keine Baubewilligungen erteilt, es gab keine Bauanzeigen. Aber das Gesetz lässt einigen Spielraum zu. Es ist nicht so, dass alles in einer Absiedelungs- beziehungsweise Flutungszone verboten ist", so Müllner. Trotzdem gebe es nun unterschiedliche Ansichten, was zu der Amtsbeschwerde geführt habe: "Das muss jetzt sauber aufgearbeitet werden."

»Wir werden Goldwörth nicht zum Aussterben verurteilen. Wir lassen uns nicht ruinieren.« Johann Müllner, Bürgermeister Goldwörth Bild: Weihbold

Müllner bleibt im Gemeinderat

Wütend sei er nicht, hält Müllner fest: "Ich bleibe im Gemeinderat und unterstütze meine Nachfolgerin." Denn in Sachen Hochwasserschutz gebe es noch viel zu tun, der geplante Ringwall, der Goldwörth in Zukunft schützen soll, ist in Planung. Und aktuell sei man ohnehin wachsam, die Pegelstände steigen. Dies hinterlasse immer noch ein ungutes Gefühl, so Müllner, der sich seit 2013 mit Pegelständen und Wellen so genau befasst, wie kaum ein anderer Bürgermeister.: "Wir rechnen mit einer kleinen Welle, aber wir sind vorbereitet."

