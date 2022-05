LASK-Trainer Kühbauer:„Die Mannschaft wird ein gutes Gesicht zeigen“

Viel verriet Kühbauer vor seiner Premiere nicht. Das lag wohl vor allem daran, dass er immer noch in der Kennenlernphase ist, zum anderen wollte er den kleinen Vorteil gegenüber den Steirern nicht freiwillig hergeben: Die Steirer werden erst mit dem Anpfiff wissen, in welcher Formation der Burgenländer den LASK aufstellt.

Gegner Hartberg spielt in Kühbauers Vorbereitung auf sein Debüt nur eine Nebenrolle. „Wir müssen auf uns schauen, auf unsere Stärken.“ Ganz ohne auf die Qualitäten des Gegners einzugehen, läuft es in der Bundesliga aber nicht. „Hartberg ist zuletzt wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt“, sagte Kühbauer, in den fünf Duellen in den vergangenen zwei Jahren hat der LASK gegen die Steirer nie gewonnen.

„Die Burschen sind topmotiviert“

Eines versprach Kühbauer: „Die Mannschaft wird ein gutes Gesicht zeigen.“ Nach dem 0:4 gegen Tirol reagierte der LASK mit den Trainerwechsel, nun ist die Mannschaft gefragt, eine Reaktion zu zeigen. Kühbauer: „Die Burschen haben einen guten ersten Eindruck auf mich gemacht und sind topmotiviert.“