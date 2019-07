LASK-Stadion: Gegen das Gugl-Projekt macht nun eine Petition mobil

Es formiert sich Widerstand gegen die vergangene Woche präsentierten Pläne, das Linzer Stadion auf der Gugl als künftige Heimstätte des LASK in eine reine Fußball-Arena umzubauen.

Unmittelbar betroffen davon sind bekanntermaßen die Leichtathleten, die jetzt eine Online-Petition für den Erhalt der achtbahnigen Laufbahn gestartet haben. Initiiert wurde die Unterschriftenaktion von Michaela Anzinger, Obfrau des ATSV Linz - also einem jener drei Leichtathletik-Klubs, welche auf der Linzer Gugl ihre Trainingsstätte haben.

Begründet wird der Aufruf aber weniger mit der Bedeutung für den Verein, sondern vielmehr für die gesamte österreichische Leichtathletik sowie für andere Sportarten im Olympiazentrum. Dementsprechend formiert sich Österreichs Leichtathletik-Szene unter der Petition.

Wie auf der Webseite ausgewiesen, wurden 2000 Unterschriften als Ziel ausgegeben, um danach den Dialog mit Landeshauptmann Thomas Stelzer, Sportlandesrat Markus Achleitner und Bürgermeister Klaus Luger zu suchen. Am Donnerstag-Vormittag waren es rund 1400 Unterstützer.

Bereits gegen die Pläne eines LASK-Stadions am Pichlinger See war Gegenwind in Form einer Unterschriftenaktion aufgekommen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. LASK Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.