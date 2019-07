LASK: Basel kommt, Michorl bleibt

Der Wunsch von LASK-Vizepräsident Jürgen Werner wurde erfüllt: Der FC Basel ist der Gegner des LASK bei der Champions-League-Premiere. Die Schweizer entschieden durch den gestrigen 2:1-Heimsieg das Zweitrundenduell in der Qualifikation gegen Eindhoven dank der Auswärtstorregel für sich. Vor einer Woche hatten sie 2:3 in den Niederlanden verloren.

"Basel ist eher in unserer Reichweite", hatte Werner bei der Auslosung gesagt. An der Außenseiterrolle ändert sich dennoch nichts. In der Schweiz betrachtet man das Duell mit dem LASK als Freispiel: Die "biederen Österreicher" seien "die kleinere Hürde", stand im Boulevardblatt "Blick". Trainer Marcel Koller, zuvor ÖFB-Teamchef, wird das möglicherweise etwas anders sehen.

Eines ist fix: Peter Michorl wird im Charterflieger zum Hinspiel am kommenden Mittwoch (20 Uhr) sitzen. Heute läuft eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag ab, der 24-Jährige versicherte Werner, dass er sie nicht ziehen werde.

2018 hatte Michorl seinen Vertrag beim LASK bis 2021 verlängert – wie bei Maximilian Ullmann, der zu Rapid wechselte, beinhaltet auch dieser Möglichkeiten zum frühzeitigen Abgang. Werner: "Allerdings ist die Ablösesumme viel höher." Ganz ausgeschlossen ist ein Transfer bis zum Ende der Transferzeit am 2. September laut Christian Sand, Inhaber von Michorls Beraterfirma Selection, allerdings nicht.

Gegen Altach bereitete Michorl den ersten Saisontreffer vor Bild: GEPA pictures

Verteidiger vor Unterschrift

Nach Ablauf der heutigen Frist gebe es "Szenarien und eine Möglichkeit, die dann für alle Seiten passt", erklärte Sand. "Wir sind am Abklären, was sich ergeben kann." Michorl müsse nicht flüchten: "Der LASK spielt Champions-League-Quali und dann zumindest in der Europa-League-Gruppenphase – es muss also etwas sein, wo alle Komponenten stimmen."

Für die zusätzliche Belastung stellt der LASK die Defensive breiter auf: Der deutsche U19-Teamspieler Jan Boller steht vor der Unterschrift. Er soll von Leverkusen ausgeliehen werden.