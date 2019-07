In der Ruhe Ismaëls liegt die Kraft des LASK

Am Montag feierte Valérien Ismaël mit Spielern, Fans und Klublegenden in Linz den 111. Geburtstag des LASK, gestern lernte er ihn beim Ankick der Fußball-Bundesliga in Wien seine elf Trainerkollegen kennen.

"Ich bin froh, dass wir endlich wieder über Fußball reden können", sagte Ismaël. Ein Platzierung als Ziel für die Bundesliga gab er nicht aus: "Wir wollen alle gewinnen, darum machen wir diesen Job." Die Realität werde aber anders aussehen. "Wir haben die Ambition, in der Meisterrunde zu landen." Dafür versuchte er, sein Team flexibler zu machen. "Du hast für jedes Spiel einen Plan in der Schublade, aber nach fünf Minuten kann es sein, dass er im Mülleimer landet."

Ismaël tritt in Fußstapfen, die Vorgänger Oliver Glasner mit dem Vizemeistertitel groß gemacht hat. "Er ist ein ruhiger Trainer, das ist gut für uns", sagte Kapitän Gernot Trauner. Das sei besonders bei der Herausforderung in der Qualifikation zur Champions League wichtig. "Wir brauchen jemanden, der Ruhe vermittelt. Das lebt er vor."

Der Kader ist längst komplett, während einige Konkurrenten nach den ersten Partien nachlegen wollen und werden. "Wir schauen, dass wir schon sechs Punkte haben, wenn die anderen noch einkaufen", sagte LASK-Vizepräsident Jürgen Werner schmunzelnd.

Zum Ankick gab es auch einen Schlusspfiff: Vorstand Reinhard Herovits legt nach 18 Jahren bei der Bundesliga sein Amt zurück. Heute präsentiert sich die 2. Liga. Die SV Guntamatic Ried kann dann vielleicht Andreas Heraf als neuen Co-Trainer vorstellen. (mag)

