Der LASK zwischen Eigenfehlern, falscher Auskunft und VAR-Technik

Dass der LASK vor dem morgigen Spiel in Wolfsberg keine Chance mehr auf die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga hat, müssen sich die Athletiker selbst vorwerfen. Die Leistungen – speziell im Herbst – waren einfach nicht gut genug. Zwar zeigte der Pfeil zuletzt nach oben – trotzdem ist man am Ende selbst schuld, wenn man sich beispielsweise Woche für Woche durch Ausschlüsse selbst schwächt. Vieles mag falsch gelaufen sein. Den Fehler, Ausreden zu suchen, hat man nicht gemacht.

Trotzdem war die Verwunderung über so manche Entscheidung und auch über die Begründung groß. Etwa, als der LASK zuletzt bei der Bundesliga angefragt hatte, ob man für die von Sonntag auf Mittwoch verschobene Partie gegen Salzburg Kooperationsspieler in den Kader berufen dürfe, die am vergangenen Wochenende für den FC Juniors OÖ am Ball waren. Die Bundesliga lehnte dies schriftlich ab, weshalb der LASK den Kader dementsprechend zusammenstellte.

Salzburg setzte dann am Mittwoch beim 0:0 sehr wohl Kooperationsspieler ein. Auf OÖN-Anfrage wurde gestern von der Liga bestätigt: "Bedauerlicherweise hat ein Mitarbeiter auf Anfrage des LASK fälschlicherweise bestätigt, dass Kooperationsspieler nicht einsatzberechtigt seien. Dafür hat sich die Geschäftsstelle beim LASK entschuldigt." Auch Salzburg habe angefragt und von der Liga "die korrekte Antwort erhalten, dass Kooperationsspieler einsatzfähig sind".

An einen Protest wurde nie gedacht, auch wenn LASK-Anwalt Johannes Lehner sagt: "Aus meiner Sicht hat ein Protest gegen die Beglaubigung ein absolut berechtigtes Interesse. Aus Gründen des Fair-Play und des Respekts gegenüber den anderen betroffenen Vereinen hat sich der LASK aber dagegen entschieden. Es sollen nicht andere Vereine letztlich einen Nachteil aus einer Fehlauskunft erleiden. Das ändert nichts daran, dass der LASK benachteiligt wurde."

Es war eine unglückliche Fügung der Umstände – aber eben auch nicht die einzige. Die gab es auch bei VAR-Entscheidungen. Am Mittwoch wurde laut offizieller Aussendung gegen Salzburg vom VAR "das TV-Bild angefordert, konnte jedoch aus technischen Gründen nicht übermittelt werden". So blieb es nach dem klaren Rot-Foul von Nicolas Capaldo an Peter Michorl bei Gelb. Dass dies falsch gewesen war, wurde am Tag nach dem Spiel offiziell bestätigt. Ob das kurz davor heftig reklamierte Handspiel im Strafraum auch aus technischen Gründen nicht bewertet oder als nicht strafbar gewertet wurde, war gestern auf OÖN-Anfrage nicht zu erfahren.

Der Video Assistant Referee (VAR) war im Übrigen mit Alexander Harkam jener Referee, der auch beim 1:1 des LASK gegen Rapid am Schirm gesessen war. Damals hatte jeder TV-Zuseher das klare Elfmeterfoul an Mamoudou Karamoko gesehen. Allerdings hatte sich Harkam die TV-Einstellung nicht angesehen, weshalb danach offiziell per Statement empfohlen wurde: "Eine weitere Perspektive im Großbild sollte in Zukunft zur Absicherung herangezogen werden." Am Ende fügt sich alles als ein Spiegelbild des LASK-Herbsts: dumm gelaufen. Ab jetzt hoffentlich alles besser.