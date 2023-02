Der LASK ist endlich zurück in Linz: Diese Rückkehr wurde zelebriert

Dieses Stadion gewinnt Punkte – das sah man beim 1:0 (0:0)-Erfolg des LASK über Austria Lustenau. Die Raiffeisen-Arena glich einem Tollhaus, als Marin Ljubicic den Elfer in der Nachspielzeit in Francesco-Totti-Manier zum 1:0 in die Mitte lupfte. Kein Zweifel, dieser Elfer mehr als schmeichelhaft. Lustenaus Trainer Markus Mader nannte die Entscheidung gar „peinlich“.

Den LASK-Fans war es egal, sie hatten ihre Spieler bereits mehr als zwei Stunden vor diesem Drama-Finish wie Sieger gefeiert.

„Die Schwarz-Weißen Götter sind zurück am Olymp“, stand auf dem riesigen Spruchband, das bereits beim Aufwärmen der Spieler über die gesamte Breite der Schwarz-Weißen Wand gezogen war, auf der 4500 Stehplatz-Besucher unermüdlich lautstark Stimmung machten.

Als die Spieler erstmals den Rasen zur Spiel-Vorbereitung betraten, gingen die Klänge des Rock-Klassikers „The boys are back in town“ von Thin Lizzy fast unter. Die LASK-Burschen sind nach Jahren des Exils in Pasching zurück in der Linzer Stadt – und das wurde vom harten Kern der LASK-Anhänger bereits zwei Stunden vor dem Anpfiff zelebriert.

„Ich wollte eigentlich recht cool hereinspazieren, aber das ist schon beeindruckend“, zollte auch Lustenaus Trainer Markus Mader Respekt. Da hatte das Match noch gar nicht begonnen – und man konnte zumindest noch sein eigenes Wort verstehen.

Wirklich leise war es nur, als die Linzer Sängerin Hanna Kastner das „Hoamatland" anstimmte. Geigenvirtuosin Mia Nova spielte hingegen gekonnt den Doppelpass mit der LASK-Stehplatztribüne. Die „Schwarz-Weiß“-Sprechchöre von der Stehplatztribüne kamen (fast) genau im Takt.

Geigerin Mia Nova heizte dem Publikum vor dem Anpfiff ein. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Stolz des Präsidenten

„Den LASK hier im neuen Stadion zu sehen, macht mich stolz. Und es war auch jede Mühe der vergangenen Jahre wert“, freute sich LASK-Präsident Siegmund Gruber, der in der LASK-Loge unter anderen Landeshauptmann Thomas Stelzer, den Linzer Bürgermeister Klaus Luger und Sport-Landesrat Markus Achleitner begrüßen konnte. „Es wird einen Sieg des LASK geben, das genaue Ergebnis ist zweitrangig“, sagte Stelzer. Die Dramatik mit einem 1:0-Sieg im Finish konnte auch er nicht ahnen.

LASK-Präsident Siegmund Gruber, Landeshauptmann Thomas Stelzer und Sport-Landesrat Markus Achleitner sahen das Spiel von der LASK-Loge aus. (Hör.)

Komplimente der UEFA

In aller Ruhe konnten auch ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold, Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer und Oberösterreichs Fußball-Verbandspräsident Gerhard Götschhofer über die anstehenden Länderspiele der österreichischen Fußball-Nationalelf im März sprechen.

Denn der ebenfalls anwesende schottische UEFA-Delegierte Scott Struthers stellte sich mit Komplimenten ein. „Ich hätte bei meinem letzten Besuch vor drei Wochen nicht gedacht, dass bereits jetzt alles so perfekt sein würde.“

Nach dem Spiel waren auch die Spieler vom Ambiente begeistert. Philipp Wiesinger: „Danke an die Fans. Wir sind im neuen Stadion angekommen. Der Sieg ist wichtig, auch wenn es glücklich war.“

