In der 94. Minute erlöste Ljubicic den LASK

„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.“ Marin Ljubicic bescherte dem LASK den Sieg im Eröffnungsspiel in der nagelneuen Raiffeisen-Arena – in der 94. Minute verwandelte er den Elfmeter zum 1:0 gegen Lustenau. Damit ist der LASK jetzt auch fix für die Meistergruppe der Top-Sechs qualifiziert.

Es war ein kleines Einstandsgeschenk von Schiedsrichter Harald Lechner: Florian Flecker rutschte im Strafraum in einen Pass, als ihm Cem Türkmen in die Quere kam. Auch Videoreferee Christian-Petru Ciochirca hatte keine Einwände. Ljubicic schupfte den Ball in Panenka-Manier ins Tor. „Schön, dass es geklappt hat“, sagte der Kroate. Er machte damit die Eröffnung perfekt, beim Schlusspfiff unmittelbar danach ließen sich die Linzer von den 4500 Anhängern auf der ASK-Fantribüne feiern.

Ljubicic: „Wir haben so lange darauf gewartet. Danke an unsere Fans, die uns bis zum Schluss unterstützt haben. Es fühlt sich super an, das neuen Stadion mit einem Sieg zu eröffnen.“ Ljubicic war beim Anpfiff auf der Bank gesessen, es war eine von sechs Veränderungen, die Trainer Dietmar Kühbauer im Vergleich zum 1:1 in Ried vorgenommen hatte. Lange war der LASK eher gehemmt als beflügelt vom ersten Auftritt im neuen Stadion. Die Angst vor einem Ballverlust war größer als der Wille, Richtung Tor zu spielen.

„Die schwarz-weiße Wand ist überragend“, sagte der zum Zuschauen gezwungene Verteidiger Felix Luckeneder zur Pause. Das waren seine Kollegen auf dem Rasen lange nicht, der durch den Regen einige Rutschpartien zur Folge hatte. Den Schuss von Moses Usor parierte Torhüter Domenik Schierl (35.), beim folgenden Corner zeigte der Schlussmann gleich zwei Glanzparaden: Zuerst entschärfte er den Kopfball von Philipp Ziereis, dann den Nachschuss von Usor. Schierl verwehrte auch Keito Namakura das erste Tor im neuen Stadion (44.).

Nach der Pause war der LASK harmlos, es war bezeichnend, dass Philipp Wiesinger in seinem ersten Bundesligaspiel seit 321 Tagen der beste Athletiker war. Doch dann traf der eingewechselte Ljubicic. „Ein gelungener Abend“, sagte Wiesinger, „auch wenn es ein wenig glücklich war.“

