Der LASK ist die Nummer eins im Land

Die Zugnummer in Österreichs Sport bleibt Rapid: 16.101 Fans schauten trotz der enttäuschenden Saison im Schnitt bei Heimspielen zu. Der LASK, österreichweit mit 5197 Anhängern pro Partie die Nummer fünf, baute seine Führung in Oberösterreich gegenüber Verfolger Black Wings Linz (4651) mit einem Plus von 5,65 Prozent aus.

Die meisten Zuschauer: In absoluten Zahlen sahen 289.815 Zuschauer die 18 Heimspiele Rapids. Auch dort sind die Wiener voran, obwohl sie im Vergleich zur Vorsaison 48.421 Eintritte verloren. Auf Platz zwei folgt Sturm Graz mit 190.854 (17 Heimspiele), Dritter ist Eishockey-Vizemeister Vienna Capitals mit 175.216 – diese verteilen sich allerdings auf 37 Partien. 134.868 Zuschauer sahen die 29 Heim-Matches der Black Wings – das sind in Summe mehr als beim LASK, der in den 16 Bundesliga-Heimspielen 83.153 Fans in der TGW-Arena versammelte.

Die höchste Auslastung: Der Klub, bei dem die wenigsten Plätze leer bleiben, ist der EHC Liwest Black Wings Linz. Die Auslastung der Keine-Sorgen-EisArena betrug 95,6 Prozent. Auf Rang zwei folgt der LASK (86,5 %). Die fehlenden Prozente sind nicht den Athletikern zuzuschreiben: Der Gästesektor ist nur selten voll.

Die Ausreißer: In den Top 20 sind die Bundesligisten aus Fußball und Eishockey unter sich – mit einer Ausnahme: Die SV Guntamatic Ried ist mit einem Schnitt von 3449 Fans der Zuschauerkrösus der 2. Liga. Aufsteiger Wattens schafft es österreichweit mit 1081 Zuschauern nur auf Rang 31. In der Bundesliga spielt Wattens unter dem Namen WSG Swarovski Tirol auf dem Innsbrucker Tivoli, daneben wird das eigene Gernot-Langes-Stadion ausgebaut. "Ein Stadion mit 6000 Plätzen ist optimal für die Bundesliga", sagte Präsidentin Diana Langes. Hofft sie auf einen Hartberg-Effekt? Die Steirer haben in ihrer Premierensaison den Schnitt um 183 Prozent auf 3151 Fans geschraubt.

Geschlossene Gesellschaft: Neben Fußball und Eishockey gab es nur beim Basketball und beim American Football Oberhausvereine, die mehr als 500 Zuschauer im Schnitt erreichten. Beim American Football führen die Raiders Tirol mit 2700, die Trauner Steelsharks sind mit 1315 die Nummer drei der AFL. Die Basketball-Liga wird von den Gmundner Swans dominiert, die 1150 Fans pro Heimspiel zählten. Die Raiffeisen Flyers Wels schafften nur 494. Die Zuschauerzahlen aus der Volleyball-Bundesliga liegen im Schnitt unter der 500er-Marke, genauso wie bei allen Damenteams in sämtlichen Sportarten. Die OÖN-Anfrage an die Handball-Liga blieb unbeantwortet.

