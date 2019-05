Das Millionenspiel: LASK hofft auf Chelsea

Beim LASK ist im heutigen Finale der Europa League zwischen Chelsea und Arsenal in Baku (21 Uhr, Puls 4) ausnahmsweise Blau die Modefarbe: Präsident Siegmund Gruber wird die Partie im Trikot der "Blues" anschauen und dabei wie alle Athletiker Chelsea die Daumen drücken – denn es geht um Millionen für den LASK.

Bei einem Sieg Chelseas würde Österreichs Vizemeister von der zweiten in die dritte Runde der Champions-League-Qualifikation aufsteigen. Selbst wenn es nicht für die Gruppenphase der Königsklasse reicht: Bei einem Ausscheiden würde der LASK in die Gruppenphase der Europa League einziehen und große Kasse machen. Das Startgeld beträgt 2,92 Millionen Euro, jeder Sieg ist 570.000 Euro wert, jedes Unentschieden 190.000 Euro. Dazu kommen noch die Einnahmen aus dem Ticketverkauf und aus TV-Geldern. Wie Arsenal in Form ist, bekamen die Athletiker beim 0:6 im Geheimtest am vergangenen Donnerstag in London mit. Trainer Unai Emery ist Europa-League-Spezialist: Mit dem FC Sevilla gewann er die Trophäe von 2014 bis 2016. "Die Erfahrung, dreimal in einem Europa-League-Finale gewesen zu sein, ist für mich ein Vorteil, aber nur eine von mehreren Variablen", erklärte der Spanier. Wichtiger sei, ob Arsenal die Kreise von Eden Hazard einengen kann. "Er ist ein Spieler für entscheidende Momente, wie es sonst nur Messi, Ronaldo, Neymar oder Salah sind. Hazard ist für mich einer der fünf besten Fußballer auf der Welt." Für den Belgier könnte es das letzte Match im Chelsea-Dress sein. Der Wechsel des 28-Jährigen zu Real Madrid soll bald offiziell werden. Hazard: "Es wäre toll, eine Trophäe zu holen. Wenn es mein letztes Spiel sein sollte, hoffe ich, dass ich dazu beitragen kann." Gelingt das nicht, könnten auch die Tage von Trainer Maurizio Sarri bei Chelsea gezählt sein. Mit dem dritten Platz in der Premier League wurde er dem Anspruch des Klubs offenbar nicht gerecht. Sarri wurde zuletzt mit dem vakanten Trainerposten bei Juventus Turin in Verbindung gebracht.

"Das war ein Fehler"

60.000 Zuschauer fasst das Stadion in Baku. Aufgrund der strapaziösen Anreise für die Anhänger nutzten Arsenal und Chelsea nur etwa die Hälfte ihres Kontingents von jeweils 6000 Karten aus. "Wir arbeiten für solche Spiele. Da wäre es schöner, wenn wir mehr Fans dabei hätten", sagte Sarri.

Doch nicht nur viele Anhänger bleiben daheim, auch Arsenals Henrikh Mkhitaryan verzichtet auf den Trip ans Kaspische Meer. Der Armenier will aufgrund der politischen Spannungen zwischen seinem Heimatland und Aserbaidschan kein Risiko eingehen. Emery: "Die UEFA hat sich für Baku als Austragungsort entschieden und dabei auf dieses Detail vergessen. Das war ein Fehler."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. LASK

Europa League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.