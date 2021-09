Wahlmüller-Rückkehr auf Trainerbank?

Es ist wohl nur mehr eine Frage der Zeit bis Willi Wahlmüller auf eine Trainerbank des Landes zurückkehrt. Wie die OÖN erfuhren, gab es zuletzt Gespräche mit dessen Ex-Klub Vorwärts Steyr – beim Zweitligisten steht der 54-Jährige bekanntlich noch bis kommenden Sommer auf der Gehaltsliste. Bei einer Vertragsauflösung wäre Wahlmüller frei für eine neue Aufgabe – Anfragen soll es zuletzt immer wieder gegeben haben. So streckten nicht nur OÖ-Ligist Micheldorf (gestern mit Interimstrainer Mato Simunovic 1:1 gegen Oedt), sondern auch Regionalligist FC Wels (heute im Derby bei Gurten) ihre Fühler nach dem ehemaligen Meistertrainer des FC Blau-Weiß Linz aus. Von Wahlmüller gibt es zu den Gerüchten keinen Kommentar – nur so viel: „Ich muss nicht mehr alles machen, weil im Fußballgeschäft mittlerweile sowieso oft die Dankbarkeit fehlt.“Bei Micheldorf dürfte er nicht landen: Die Kremstaler werden demnächst einen Trainer präsentieren, der aus der Landesliga kommt.

Retour an der Tabellenspitze ist Friedburg/Pöndorf mit dem 2:1gegen Perg. Verfolger ASK St. Valentin ist heute in Pregarten im Einsatz. (rawa)