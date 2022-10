Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag in der 14. Runde zu Hause gegen Schlusslicht TSV Hartberg mit 1:0 durch. Der erste Verfolger Sturm Graz ist erst am Sonntag (17.00 Uhr) gegen Ried im Einsatz. Rapid rettete in einem dramatischen Spiel bei Aufsteiger Austria Lustenau nach dreimaligem Rückstand ein 3:3. Der letzte Treffer gelang Bernhard Zimmermann in Minute 100.Wien. Die WSG Tirol schob sich durch einen 3:2-Erfolg bei Austria Klagenfurt an den punktegleichen Kärntnern vorbei auf Rang vier. Rapid ist zwei Zähler dahinter weiter Sechster. Der drittplatzierte LASK empfängt am Sonntag (14.30 Uhr) den WAC. Zeitgleich bekommt es die Wiener Austria mit Altach zu tun. Die Violetten könnten mit einem Heimsieg am Stadtrivalen Rapid vorbeiziehen.