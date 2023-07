Sohn von Phil Collins kickt ab sofort in Österreichs Regionalliga

Mathew Collins ist einer von drei Söhnen von Popstar Phil Collins. Dies berichtet die Tiroler Tageszeitung in ihrer Mittwoch-Ausgabe. Der zuletzt in der A-Jugend des deutschen Zweitligisten Hannover 96 tätige 18-jährige Collins gefiel bei einem Probetraining.

WSG-Juniors-Trainer Manuel Ludwiger wurde erst später bewusst, dass der neue Mann ein Sohn des weltberühmten Sängers und Drummers ("In the Air Tonight") ist. "Wir googeln unsere Trainingsgäste, um herauszufinden, wie ihr Karriereverlauf war. Erst da ist es uns aufgefallen", so Ludwiger zur TT. Allerdings gibt es keinen Promi-Bonus, es ging rein um das fußballerische Talent, dass man bei Matthew erkannt hat.

Phil Collins hat übrigens aus drei Ehen drei Söhne und zwei Töchter. Letztere wurden Schauspielerinnen, Sohn Simon ist wie sein Vater Sänger und Drummer geworden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Phil Collins Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.