Pacult eröffnet gegen den LASK

Mit Austria Klagenfurt als Gegner ist dem LASK bei der Auslosung zum ÖFB-Cup-Viertelfinale ein Bundesligist erspart geblieben. Genügend Bundesliga-Erfahrung haben die Spieler der Klagenfurter aber auch. Und seit gestern mit Peter Pacult auch einen früheren Bundesliga-Meister. Der 61-Jährige hatte in den vergangenen Jahren nur Kurzzeit-Engagements bei Vereinen wie Titograd, Kukesi, Radnicki Nis oder Cibalia. Jetzt haben die Klagenfurter reagiert, weil man nach dem Vizemeistertitel in der Vorsaison aktuell mit Platz vier und elf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Lafnitz weit hinter den Erwartungen geblieben ist. Sein Pflichtspieldebüt wird Pacult gegen den LASK geben. Das Cup-Viertelfinale findet rund um den 5. Februar statt. Die zweite Liga beginnt eine Woche später.

Ein Vorteil für den LASK

Der LASK wird zu diesem Zeitpunkt schon voll in Schuss sein. Vor dem Cupspiel werden in der Meisterschaft, die am 22. Jänner startet, bereits die Partien gegen WSG Tirol, Wolfsberg und Rapid absolviert sein. Das ist sicher ein Vorteil für den LASK.