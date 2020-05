LASK torlos gegen St. Pölten, Austria schlug Hartberg in Test 1:0

Die Veilchen, die ab 2. Juni in der Qualifikationsgruppe um einen Europa-League-Platz kämpfen, verzeichneten im Duell mit Meistergruppenteilnehmer Hartberg (ab 3. Juni) schon vor der Führung (kurz vor der Pause, 45 +1) Chancen, auch die Gäste hätten aber durchaus in Front gehen können. Nach dem Seitenwechsel war es für die Austria Bright Edomwonyi, der zwei gute Möglichkeiten vorfand, aufseiten der Steirer scheiterte Rajko Rep im Finish beim Freistoß an der Latte.

Ismael: "Guter Test gegen sehr guten Gegner"

In der Paschinger Raiffeisen-Arena war es St.-Pölten-Trainer Robert Ibertsberger, der 79 Tage nach seiner Verpflichtung sein Debüt auf der Bank der "Wölfe" gab. Er sah eine durchaus ansprechende Abwehrleistung des Schlusslichts, das zum Abschluss des Kurztrainingslagers im Innviertel dem Meisterkandidaten das Leben schwer machte. "Defensiv haben wir das heute schon sehr gut gemacht", freute sich Ibertsberger. "Vorne hätten wir auch ein bis zwei Tore machen können. Auf dieses Spiel lässt sich aufbauen."

Ein positives Resümee zog auch LASK-Coach Valerien Ismael. "Das war heute ein sehr guter Test gegen einen sehr guten Gegner, der sehr strukturiert und organisiert aufgetreten ist", sagte der Franzose, der aber monierte, "die Torchancen, die wir vorgefunden haben, zu verwerten". Ismael weiter: "Gerade was die Intensität sowie Erfahrungswerte hinsichtlich Abstimmung und Atmosphäre im Stadion betrifft, war das aus unserer Sicht ein sehr gelungener Test."

Ergebnisse von Fußball-Testspielen am Mittwoch:

In Pasching: LASK - SKN St. Pölten 0:0

In Wien: FK Austria Wien - TSV Hartberg 1:0 (0:0). Tor: Fitz (45.+1)