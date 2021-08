Ein gutes Omen für die "Roten Bullen"?

Spieltermine des Play-offs sind der 17. und der 25. August (je 21 Uhr).

Die "Roten Bullen" genießen zunächst Heimrecht gegen jenen Verein, bei dem ihr Coach Matthias Jaissle von 2017 bis 2019 Co-Trainer war. Der Verlierer landet in der Europa League, der Sieger im lukrativen "Millionenspiel Königsklasse", das Salzburg zum dritten Mal in Folge erreichen will.

Bröndby, ein Arbeiterklub aus der Vorstadt Kopenhagens, hat in der vergangenen Saison zum elften Mal und erstmals seit 16 Jahren den Titel geholt. Die Mannschaft von Trainer Niels Frederiksen und Ex-Rapid-Spieler Andrija Pavlovic liegt in der noch jungen Spielzeit 2021/22 nach drei Spielen mit drei Remis auf Rang sieben. Das hat nicht wirklich Aussagekraft.

Ungeachtet dessen hat Bröndby nicht die besten Erinnerungen an seine einzige Europacup-Begegnung mit einem österreichischen Team. 2011 scheiterten die Dänen in der 3. Qualirunde zur Europa League an der SV Ried, die beim Gesamtscore von 4:4 aufgrund der heuer abgeschafften Auswärtstorregel aufstieg. Nach einem 2:0-Heimsieg waren die Innviertler in der Fremde 0:4 in Rückstand geraten, Tore von Daniel Royer (71.) und Anel Hadzic (88.) machten aber die Sensation perfekt. Vielleicht ist das ein gutes Omen für Salzburg.

"Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe, Kleinigkeiten werden entscheiden", sagte Jaissle. Ähnlich sieht das Kapitän Andreas Ulmer: "Bröndby ist ein Gegner, der uns in beiden Spielen sicher alles abverlangen wird."