"Jede oppositionelle Tätigkeit ist in Russland jetzt Extremismus"

Trotz der allrussischen Urlaubslaune zum Maibeginn herrscht bei Moskaus unabhängigen Medienleuten Nervosität. Am Wochenende schickte ein Moskauer Gericht gleich zwei freie Journalisten in Untersuchungshaft: Konstantin Gabow, Videoproducer der Nachrichtenagentur Reuters, sowie den Kameramann Sergej Karelin, der für AP und die Deutsche Welle filmte. Beiden wird "Mitarbeit bei einer extremistischen Vereinigung" zur Last gelegt, beiden drohen bis zu sechs Jahre Gefängnis.