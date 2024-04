Rätselhafter Fund am Erlakogel: Polizei bittet um Hinweise

Nachdem Bergsteiger am Sonntagmorgen einen schwarzen Rucksack neben dem Normalweg auf den Erlakogel hoch über Gmunden gefunden haben, ermittelt die Polizei. Die Wanderer entdeckten das rätselhafte Fundstück gegen 6 Uhr früh bei einem Baumstumpf in 1350 Metern Seehöhe und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Polizeihubschrauber Libelle suchte die Umgebung ab – allerdings ohne Ergebnis.

Kassabon und Lebensmittel

Ob der Rucksack verloren oder bewusst abgestellt wurde, ist unklar. Ebenso, ob er schon längere Zeit neben dem Weg gelegen hat. Der Inhalt legt zumindest die Vermutung nahe: So befand sich darin ein Kassenbon aus einem Supermarkt in Prag vom 13. April – also noch vor dem letzten Wintereinbruch. Ein Wechselbon zeigt, dass der Inhaber des Rucksacks ebenfalls am 13. April um die Mittagszeit noch 597 tschechische Kronen in 25,45 Euro gewechselt haben dürfte. Der weitere Inhalt bestand laut Polizei hauptsächlich aus sorgfältig in Tupperware verpackten und mit Cellophan umwickelten Lebensmitteln. Zudem wurde eine kurze Männerhose in Größe L und ein Ladekabel gefunden.

Polizei bittet um Hinweise

Weitere Anhaltspunkte zum Inhaber des Rucksacks gibt es derzeit nicht. Wer Hinweise zu dem Rucksack oder zu einer eventuell vermissten Person geben kann, wird darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gmunden unter der Telefonnummer 059-133-4100 zu melden.

