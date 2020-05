Zulj: "Ich denke nicht, dass wir noch einmal spielen"

Heute soll Anderlecht-Legionär Peter Zulj Klarheit bekommen: Der 26-jährige Welser erwartet die Entscheidung, ob seine Saison in Belgien zu Ende ist. Als Folge der Corona-Krise war die belgische Fußball-Liga als erste Europas schon am 2. April abgebrochen und Tabellenführer FC Brügge zum Meister erklärt worden. Wegen des Schnellschusses drohte die UEFA mit einem Ausschluss aus dem Europacup, weswegen die endgültige Abbruch-Entscheidung zwei Mal vertagt wurde.

Inzwischen erlaubt die UEFA den Abbruch, wenn triftige Gründe vorliegen. Frankreichs Meisterschaft wurde von der Politik beendet, auch die 24 Klubs der ersten beiden Ligen Belgiens hoffen, dass ihnen die Regierung die Entscheidung abnimmt.

OÖNachrichten: Wie stehen Sie zum Abbruch?

Peter Zulj: Natürlich hätten wir gerne weitergespielt. Es wäre noch eine Runde zu spielen gewesen, dann hätte sich entschieden, wer in den Play-offs dabei ist. Nach der UEFA-Drohung ist der Abbruch noch nicht ganz fix. Ich denke aber nicht, dass wir noch einmal spielen.

Der Liga-Stopp kam für Sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Sie waren in den jüngsten zehn Spielen stets in der Startelf.

Wegen eines Nasenbeinbruchs und kleinerer Verletzungen hatte ich im Herbst Schwierigkeiten, war auch mental nicht so weit. Dazu kamen die vielen Trainerwechsel (Anm.: Seit Zuljs Ankunft waren es sechs). Der aktuelle Trainer Franky Vercauteren hatte anfangs auch ein anderes Bild von mir, aber ich konnte ihn von meinen Fähigkeiten überzeugen.

Zu Beginn der Saison war Vincent Kompany noch Spielertrainer. Was haben Sie vom ehemaligen Kapitän von Manchester City unter Trainer Pep Guardiola gelernt?

Vincent ist ein zielstrebiger Mensch, der einem Dinge, die gut oder schlecht sind, schonungslos ins Gesicht sagt. In Belgien wird schneller gespielt als in Österreich. Damit hatte ich anfangs Probleme. Deshalb hat er immer wieder gesagt: "Peter, du musst schneller werden." Außerdem agiere ich jetzt defensiver als bei Sturm Graz. Ich habe einiges dazugelernt, habe mich vor allem bei den Ballkontakten gesteigert. Ich spiele schneller – und besser.

Wie haben Sie die Zwangspause genützt?

Ich bin Ende März mit dem letzten Flieger heimgeflogen. Auch mein Bruder Robert (Anm.: Legionär beim deutschen Zweitligisten Bochum) war zwischenzeitlich daheim. Er ist seit zwei Wochen aber wieder in Deutschland. Es war schön, sich wieder zu sehen. Wir haben auch einige Läufe in Wels gemeinsam absolviert. Ich habe die Zeit richtig ernst genommen, um in der Spur zu bleiben. Neben dem vorgegebenen Trainingsplan gab es auch privat viel zu tun. Meine Familie und ich haben uns in Marchtrenk gerade ein Haus gekauft, da gibt es genug Sachen zu erledigen.

Sie werden also irgendwann nach Oberösterreich zurückkehren. Wie sehen Ihre unmittelbaren Zukunftspläne aus?

Jetzt ist es einmal wichtig, dass alle gesund bleiben. Wenn ich so weiterspiele, werden Angebote kommen. Anderlecht ist ein ideales Sprungbrett, das werde ich nützen.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at