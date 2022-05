Wechsel zu den Bayern? Das sagt ÖFB-Teamstürmer Kalajdzic

Am letzten Spieltag der deutschen Bundesliga schaffte ÖFB-Legionär Sasa Kalajdzic mit dem VfB Stuttgart auf dramatische Art und Weise die Rettung. Erst ein Tor durch Wataru Endo in der Nachspielzeit sicherte den Schwaben direkt den Klassenerhalt. Das Feiern nach dem erreichten Klassenerhalt habe Kalajdzic nicht übertrieben, so der Wiener, der um 3:30 Uhr im Bett gewesen sein soll. "Im Stadion war ich nach dem Schlusspfiff im Überlebensmodus, leer, todmüde. Ich wollte am liebsten umfallen. Durch die Fans habe ich quasi die vierte Luft bekommen", sagt Kalajdzic in der Krone.

Doch der 2:1-Sieg gegen Köln am letzten Spieltag könnte Kalajdzics letztes Spiel für den VfB Stuttgart gewesen sein. Der Vertrag des ehemaligen Admiraners läuft mit Ende der kommenden Saison aus. Zuletzt wurde immer wieder über das Interesse europäische Top-Klubs am ÖFB-Teamspieler spekuliert: So sollen neben neben dem deutschen Spitzenvereinen Borussia Dortmund und Bayern München auch Frankreichs Meister Paris Saint Germain am 24-Jährigen interessiert sein. "Die nächsten Tage werde ich Gespräche mit Stuttgart und meinem Berater Sascha Empacher führen. Die heißen Tage stehen an, nicht nur vom Wetter her", sagt Kalajdzic. Von einem fixen Wechsel zu den Bayern kann er aber noch nicht berichten: "Von den Bayern oder anderen liegt noch nichts Konkretes auf dem Tisch."