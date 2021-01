Spott und Hohn für den FC Bayern nach Pokal-Aus

Groß war das Frustpotenzial beim FC Bayern München nach der 5:6-Niederlage nach Elferschießen in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Holstein Kiel. Erst hatte man in der 95. Minute durch Wahl noch den Ausgleich zum 2:2 nach regulärer Spielzeit bekommen. Davor hatten die Bayern gegen den heroisch kämpfenden Zweitligisten auch etwas Glück gehabt. Gnabrys Abseitstor zum 1:0 zählte nur deshalb, weil es im DFB-Pokal noch keinen Videobeweis gibt. Im Elfmeterschießen behielten alle sechs Kiel-Schützen gegen Bayerns-Elferspezialist Manuel Neuer die Nerven. Finn Bartels traf zum 6:5-Sieg im Elferschießen, nachdem der Spanier Marc Roca für die Bayern gescheitert war.

Bayern-Routinier Thomas Müller: "Kiel hat das richtig gut gemacht und kaltschnäuzig agiert. Aber es war auch keine Sensation, die sich im Spiel von Anfang an abgezeichnet hat. Es hat schon bis zur 95. Minute nach einem 2:1 für uns ausgesehen. Wir haben in den Details Fehler gemacht, und Kiel hat das bestraft. Dass die Stimmung in der Kabine nicht gut ist, kann man sich wohl denken."

Gegner Holstein Kiel ist auch in der zweiten Liga derzeit in der Erfolgsspur unterwegs. Der Aufstieg ist absolut in Reichweite. Nach längerer Zeit an der Spitze liegt man aktuell einen Punkt hinter Tabellenführer HSV auf Rang drei.

International gab es mediale Kritik und auch Spott für den FC Bayern. "Lächerlich!", titelte zum Beispiel die spanische Sportzeitung "Marca". Die spanischen Kollegen von "As" schrieben: "Historisches Versagen der Bayern".

Kein Glück mit Spezialtrikots

Kein Glück brachten auch die Retro-Spezialtrikots. Prompt wurde in den sozialen Netzwerken bereits von einem "Trikot-Fluch" gesprochen. So hatten die Spieler des FC Bayern das gleiche Trikot-Design 1992 getragen, als man nur abgeschlagener Zehnter in der Bundesliga wurde und insgesamt drei Mal in Serie ohne Meistertitel blieb. Zwei Jahre später sahen die Trikots beim Meistertitel 1994 allerdings immer noch genauso aus.