ÖFB-Legionär wechselt zu PSV Eindhoven

Wie der Vizemeister der abgelaufenen Saison in der Ehrendivision am Dienstag bekannt gab, unterschrieb der 27-Jährige einen Vertrag bis 2024. Mwene war zuletzt drei Saisonen lang für Mainz in der deutschen Bundesliga tätig, er war nun ablösefrei zu haben.

Der Rechtsverteidiger schaffte es zuletzt auch ins vorläufige EM-Aufgebot der Nationalmannschaft, ehe er der Kaderreduktion zum Opfer fiel. PSV-Sportdirektor John de Jong meinte zum Transfer: "Phillipp ist ein multifunktionaler Verteidiger, der links oder rechts spielen kann, aber auch im Mittelfeld. Mit 27 steht er am Höhepunkt seiner Karriere. Er hat gezeigt, dass er in einer der Top-Ligen von Europa mithalten kann."

Der Wiener Mwene sagte in einer Aussendung: "PSV ist ein großer Club, der Trophäen gewinnen und bis zum Ende um Titel kämpfen will. Das war die neue Herausforderung, nach der ich gesucht habe."

Bei Eindhoven steht der Deutsche Roger Schmidt als Trainer an der Seitenlinie. Der Club holte für die kommende Saison bereits Andre Ramalho von Österreichs Meister Salzburg.