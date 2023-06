Messi verlässt Paris Saint-Germain im Sommer

Der Argentinier absolvierte am Samstag in der letzten Ligue-1-Runde gegen Clermont, den Club des Österreichers Muhammed Cham, seine letzte Partie im Trikot der Pariser.

"Ich hatte das Privileg, den besten Spieler in der Geschichte des Fußballs zu coachen. Das wird sein letztes Match im Prinzenpark sein, und ich hoffe, er wird gebührend empfangen", sagte Galtier. Messi kam vor zwei Jahren vom FC Barcelona zum französischen Hauptstadt-Club, mit dem er zweimal Meister wurde. In der Champions League kam für PSG in dieser Zeit allerdings jeweils im Achtelfinale das Aus.

Das frühe Scheitern in der "Königsklasse" kreideten die PSG-Ultras vor allem Messi an, der zuletzt oft von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde. Der 35-Jährige brachte es für Paris bisher in 74 Bewerbspartien auf 32 Tore und 35 Assists.

