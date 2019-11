Doch keine Schonfrist: Die Bayern zogen die Notbremse

Wenn die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge wortlos aus dem Stadion verschwinden, dann weiß ein Bayern-Trainer, dass es eng für ihn wird. "Ich bin nicht blauäugig", sagte Niko Kovac nach dem 1:5 in Frankfurt schwer gezeichnet. Seit gestern ist der Kroate als Trainer beim deutschen Rekordmeister Geschichte.

Zunächst lautete die Münchner Devise nach dem Debakel "Abschottung". Der dichte Spielplan und möglicherweise der Mangel an Alternativen schienen Kovac vorerst zu retten. Es war von einer Schonfrist die Rede: Am Mittwoch in der Champions League gegen Piräus und am Samstag im Bundesliga-Schlager gegen Dortmund waren zwei Spiele "auf Bewährung" geplant. Gestern Abend ging dann alles auf einmal sehr schnell.

Martin Hinteregger traf zum 4:1. Bild: APA

"Die Leistungen unserer Mannschaft in den vergangenen Wochen und auch die Resultate haben uns gezeigt, dass Handlungsbedarf bestand. Uli Hoeneß, Hasan Salihamidic und ich haben mit Niko auf diese Grundlage am heutigen Sonntag ein offenes und seriöses Gespräch geführt mit dem einvernehmlichen Ergebnis, dass Niko nicht mehr Trainer des FC Bayern ist", ließ der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge per Aussendung vermelden. Man würde diese Entwicklung bedauern. Rummenigge: "Ich möchte mich im Namen des FC Bayern bei Niko Kovac für seine Arbeit, besonders für den Gewinn des Doubles in der vergangenen Saison bedanken." Auch Kovac wird in der Aussendung zitiert: "Ich denke, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung für den Klub ist. Die Ergebnisse und auch die Art und Weise, wie wir zuletzt gespielt haben, haben mich zu diesem Entschluss kommen lassen." Co-Trainer Hansi Flick wird die Mannschaft bis auf weiteres betreuen.

Nach dem 1:5 in Frankfurt hat es so ausgesehen, als hätte Kovac den Zugang zur Mannschaft verloren. "Es ist kein riesiges Wunder, was passiert ist. Es hat sich ein bisschen angebahnt", sagte etwa Torhüter Manuel Neuer. Vor allem nach der Pause spielte sich Frankfurt mit dem Meister.

Planlos und zu viele Gegentore

Die Bayern-Spieler entschuldigten sich nach dem Schlusspfiff bei den Fans. David Alaba, als Innenverteidiger aufgeboten, lieferte sich Wortduelle mit den Anhängern.

Alaba im Disput mit den Fans Bild: Reuters

Zum planlosen Offensivspiel, das sich auf die Qualitäten der Einzelspieler verlässt, gesellt sich in der laufenden Saison eine löchrige Defensive. 16 Gegentore, mehr als Aufsteiger Union Berlin, kassierten die Bayern in zehn Bundesligaspielen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.