Deutscher Bundesligist holt Baumgartlinger

Der deutsche Bundesligist FC Augsburg präsentierte am Dienstag Julian Baumgartlinger, der nach seinem Vertragsende bei Bayer 04 Leverkusen vereinslos war und ablösefrei kommt. Der 34-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

„Wir haben viele junge, entwicklungsfähige Spieler in unserem Kader und gerade durch den langen Ausfall von Niklas Dorsch wollten wir im Mittelfeld noch einen erfahrenen Spieler dazu nehmen, der unserem Team auf und neben dem Platz mit seiner sportlichen Qualität, seiner Mentalität, seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung helfen wird“, sagte Geschäftsführer Stefan Reuter.

Baumgartlinger absolvierte für Mainz 05 und Leverkusen insgesamt 239 Partien in der Bundesliga und damit nach Daniel Caligiuri (361) und André Hahn (243) die meisten im Augsburger Kader. „Ich habe richtig Lust auf den FC Augsburg, denn ich finde es beeindruckend, wie sich der Verein in den letzten elf Jahren in der Bundesliga etabliert hat. Ich bin sicher, dass ich von meiner intensiven Spielweise sehr gut zum Klub und ins Team passe. Ich bin fit und bereit für die Herausforderungen mit der Mannschaft“, sagte der 84-malige österreichische Nationalspieler.