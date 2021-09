Als Rudi Völler in Island auszuckte

Damals gab es in Reykjavik ein unansehnliches 0:0 in der EM-Ausscheidung mit Rudi Völler als DFB-Teamchef. Im folgenden ARD-Interview stieg Völlers Blutdruck sekündlich, dann legte er los: "Ich sitze jetzt seit drei Jahren hier und muss mir den Schwachsinn immer anhören. Du sitzt hier locker auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken", schnauzte er Fragensteller Waldemar Hartmann, der in der Folge einen lukrativen Werbevertrag mit einem bayerischen Weißbier-Produzenten abschließen sollte, an. Das ist Vergangenheit, die Zukunft gehört Spielern wie Salzburg-Jungstar Karim Adeyemi, der beim jüngsten 6:0 über Armenien bei seinem DFB-Debüt als Joker traf. Der angeschlagene Marco Reus fehlt diesmal.