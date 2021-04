Klima-Allianz: Forderungen an den Landeshauptmann

Mit dem aktuellen Kurs sei Oberösterreich kein Vorreiter in Sachen Klimaschutz, sondern trage voraussichtlich zu Strafzahlungen Österreichs an die EU bei, schreiben die Vertreter mehrerer zivilgesellschaftlicher Organisationen, darunter "Fridays for Future Linz".

Die Klima-Allianz fordert konkrete CO2-Reduktionsziele für Oberösterreich, einen rechtlich verbindlichen Maßnahmenkatalog, der sicherstellt, dass die Zielvorgaben eingehalten werden können. Dazu müsse es Kontrollmöglichkeiten durch ein laufendes und öffentlich zugängliches Monitoring zur Erhebung der Reduktionen an Treibhausgasemissionen geben.

Ein landesgesetzlicher Rahmen soll darüber hinaus sicherstellen, dass die Nichteinhaltung von Maßnahmen sanktioniert wird.

