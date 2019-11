Grüne vermissen Klimaschutz im Doppelbudget

Nun legten sich auch die Grünen fest. "Wir werden zahlreiche Kapitel ablehnen", so Klubobmann Gottfried Hirz. Einerseits sei man generell gegen ein Doppelbudget: "Es gibt schon jetzt die Möglichkeit einer Mehrjahresplanung." Andererseits ist man inhaltlich nicht einverstanden, sagt Landessprecher Stefan Kaineder: "Im Budget finden sich keine wirklichen Klimaschutzmaßnahmen, außerdem werden durch die Schuldenbremse dringend notwendige Klima-Investitionen verhindert." Dies sei "fatal", da Strafzahlungen für das Nicht-Erreichen der Klimaziele drohen: "Für Oberösterreich sind das 308 Millionen Euro." Deshalb fordert Kaineder eine Landesförderung für Photovoltaik-Anlagen, mehr Geld für thermische Sanierung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. All diese Bedenken habe man auch im Finanzausschuss vorgebracht, so Hirz: "Aber Schwarz-Blau haben sich allen Argumenten verschlossen."

