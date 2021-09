Grüne: Transparenz bei Schnitzeln

Wie berichtet, hatte es scharfe Kritik vor allem von ÖVP und Bauernbund am grünen Wahlplakat "Bio oder Gift?" gegeben, das eine Person mit Ganzkörperanzug und Atemschutzmaske zeigt. Es sei nicht beabsichtigt gewesen, dass sich konventionelle Bauern angesprochen fühlen, es gehe um die Agro-Industrie, so Kaineder.

Er ging seinerseits in die Offensive und forderte unter anderem "Schnitzel-Transparenz". Die Verordnungen zur Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in der Gastronomie seien von den Ministern Rudi Anschober und Wolfgang Mückstein ausgearbeitet worden. Es fehle in der Bundesregierung aber seit Monaten die Zustimmung der ÖVP. "Weil sich der Wirtschaftsbund dagegen sträubt."