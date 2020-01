Fix: Herzspezialist Waldenberger wird Direktor des Kepler Klinikums

Die OÖNachrichten hatten in der Vorwoche exklusiv berichtet, dass Waldenberger als Favorit für die Nachfolge von Heinz Brock gilt. Der langjährige Spitalsmanager Brock war Mitte Jänner in Pension gegangen.

Nun übernimmt Waldenberger die interimistische Leitung, nachdem er fünf Jahre medizinischer Direktor des Klinikums Klagenfurt und davor stationsführender Oberarzt am Herzzentrum Hietzing in Wien war.

Begonnen hat Waldenberger seine Karriere bei den Barmherzigen Brüdern in Linz. Mit 25 Jahren hatte er das erste Mal an einem Herzen in Texas operiert. Der Vater dreier erwachsener Töchter gehörte auch zu jenem Team, das 1984 die erste erfolgreiche Herztransplantation bei einem Neugeborenen durchgeführt hatte. 1997 folgte eine Bypass-Operation am schlagenden Herzen - es war damals die erste, die im deutschsprachigen Raum durchgeführt worden war.

"Mit ihm konnten wir einen ausgezeichneten Mediziner und eine großartige Persönlichkeit mit viel Führungserfahrung und sozialer Kompetenz gewinnen", zeigt sich Kuk-Geschäftsführer Franz Harnoncourt erfreut.