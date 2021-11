Entscheidung über Lockdown für Ungeimpfte am Freitag

11.398 Neuinfektionen, davon fast ein Drittel in Oberösterreich: Den gestern erreichten Negativrekord beschrieb Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) als "dramatisch" und "in zwei Bundesländern besonders besorgniserregend". Seine Antwort: ein Lockdown in Oberösterreich und Salzburg für Ungeimpfte.