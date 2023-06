Bildungsministerium ließ Vorwürfe um Linzer Digital-Uni prüfen

Die Digital-Uni soll in der Nähe des Science Parks der JKU entstehen.

Ist im Digital-Uni-Gründungskonvent bei der Bestellung der Grazer TU-Informatik-Professorin Stefanie Lindstaedt zur Gründungspräsidentin alles rechtens verlaufen? Mit diesen Fragen war seit Anfang März auch Wissenschaftsminister Martin Polaschek (VP) konfrontiert. Zwei von Ex-Gründungskonventsmitglied Helmut Fallmann in Auftrag gegebene Gutachten brachten Polaschek unter Druck – die OÖN berichteten ausführlich.

Das Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen, wollte aber die Vorwürfe rund um die Wahl Lindstaedts trotzdem "nochmals beleuchten". Polaschek hatte die Finanzprokuratur daher Anfang Mai um eine "rechtliche Beurteilung" ersucht sowie die Innenrevision mit einer Prüfung der Vorgänge beauftragt.

Nun liegen die Ergebnisse vor, wie die OÖN am Mittwoch aus dem Ministerium erfuhren. "Zusammenfassend wurde festgehalten, dass das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die Rechtsaufsicht über die Universität "Institute of Digital Sciences Austria" gesetzeskonform wahrgenommen und die damit im Zusammenhang stehenden Pflichten rechtlich vertretbar ausgeübt hat", hieß es in einer Aussendung.

