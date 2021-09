Arbeitsgespräch von Stelzer und Van der Bellen

Van der Bellen und Stelzer bekräftigten, dass es zu keinen Maßnahmen kommen dürfe, die den derzeitigen starken Wirtschaftsaufschwung schwächen und damit Arbeitsplätze gefährden würden. Auch müsse es weiter zu einer Stärkung der heimischen Landwirtschaft kommen.

Forschung und digitale Transformation waren Thema. Die geplante Technische Universität solle ein "europaweiter Leuchtturm" werden, so Stelzer. Bei der Digitalisierung sollte nicht allein der technologische Fortschritt der entscheidende Punkt sein, betonte der Bundespräsident, sondern der menschliche Fortschritt. "Wir in Europa müssen alles tun, damit unsere Grundwerte Demokratie, Recht auf Privatsphäre und soziales Miteinander den Weg bestimmen", so Van der Bellen.