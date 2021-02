Am Land verbreitet sich Corona schneller

Im Schnitt 1330 Corona-Neuinfektionen pro Tag und 152 Patienten auf den Intensivstationen zählte Oberösterreich Mitte November, am Höhepunkt der zweiten Corona-Welle. "Um Haaresbreite" sei das Gesundheitssystem am Zusammenbruch vorbeigegangen, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Man brauche eine externe Analyse, um Gründe für die hohen Infektionszahlen insbesondere in einzelnen Bezirken auszumachen, wurde in der Landesregierung entschieden. Beauftragt wurde das Zentrum für Public Health der Medizin-Uni Wien.

Das Krisenmanagement des Landes, an dem es auch Kritik gegeben hatte, stand nicht im Untersuchungsauftrag dieser Studie, sagt Hans-Peter Hutter von der Med-Uni Wien. Wohl aber geben die auswertbaren Daten aus den 18 Bezirken (Juli bis Dezember 2020) Aufschlüsse über die Infektions-Verbreitung. Analysiert haben Hutter und sein Team die Inzidenzen und die Todesraten in diesem Zeitraum – und mit Bevölkerungsdaten verglichen.

OÖN-TV: Sorglosigkeit am Land

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Bezirken", sagt Hutter, und: Eine scheinbar logische Annahme wird widerlegt.

Das betrifft die Bevölkerungsdichte. Sollte man annehmen, dass in dichtbesiedelten Ballungsräumen das Ansteckungsrisiko höher ist, so ist laut den ausgewerteten Daten das Gegenteil der Fall. Je höher die Einwohnerdichte, umso niedriger war die Sieben-Tage-Inzidenz und auch die Mortalitätsrate. Das lege den Verdacht nahe, dass in ländlichen Regionen "vertraute Kontakte" mehr gepflegt und Maßnahmen zum Infektionsschutz, im Gegensatz zur "Anonymität" der Stadt, weniger ernstgenommen werden, sagt Hutter. Auffällig war auch, dass sich ein hoher Ausländeranteil eher bremsend auf die Infektionsraten auswirkte. "Die Altersstruktur spielte wenig Rolle", so Hutter.

OÖN-Podcast: Laut Studie gibt es am Land mehr Coronafälle

Eine Schlussfolgerung daraus: "Wir brauchen eine Feinjustierung. Sonst verpuffen gut gemeinte Maßnahmen." So sollte auch die Kommunikation an regionale Besonderheiten angepasst werden.

"Ein Appell ist, gerade im vertrauten Umfeld vorsichtig zu sein", sagt Haberlander. Dazu werde sich der Krisenstab des Landes über drei Wochen die Situation in den Gemeinden "genauer ansehen", ob es Fallhäufungen gibt.

Öffnungen für Kinder

Was die jetzigen Öffnungsschritte nach dem Lockdown und weitere Lockerungen betrifft, so plädiert Hutter für eine "Planung, die der Bevölkerung eine Perspektive gibt". Man könne sich mit den derzeitigen Zahlen Öffnungen "mit den bekannten Vorsichtsmaßnahmen" schrittweise leisten. Hutter plädiert als Erstes für Erleichterungen für Kinder und Jugendliche: "Wir haben einen Zustand, der im Sinn der Kindergesundheit rasch abzustellen ist." (bock)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.