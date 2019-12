Volkspartei und Grüne warten weiter auf das Weihnachtswunder

In den Gängen des Parlaments dominierte am Mittwoch ein Thema: Wird es noch vor Weihnachten eine Koalition zwischen ÖVP und Grünen geben oder werden die Verhandlungen erst im nächsten Jahr, wenn überhaupt zum Abschluss kommen?

Eine grüne Verhandlerin sprach gar von Mariä Lichtmess als passendem Datum für die Angelobung einer neuen Regierung: Am 2. Februar wurde früher das Dienstpersonal ausgetauscht. Zeit würde ein solcher Abschluss ohnehin benötigen: Die Grünen müssen einen Bundeskongress einberufen, der dem Koalitionspakt zustimmt. Zuvor ist noch ein Erweiterter Bundesvorstand nötig – in Summe dauert das Prozedere zehn Tage.

Dass eine neue Regierung erst im Februar ins Amt kommt, hofft freilich niemand. Wirkliche Prognosen wagte aber weder auf grüner noch auf türkiser Seite jemand abzugeben. Dass ihre Aussage vom Vortag: "Das Regierungsprogramm steht, wenn es steht" dahingehend interpretiert werden könnte, dass eine türkis-grüne Einigung fix sei, wies Grünen-Vizeklubchefin Sigrid Maurer vehement zurück. Über die Chancen auf einen Abschluss hielt sie sich bedeckt.

"Kann immer noch scheitern"

Nach OÖNachrichten-Recherchen geht es in den Koalitionsverhandlungen aber voran – in einigen Bereichen ist mehr als die Hälfte abgeschlossen, Knackpunkte sind aber weiter vorhanden. "Es kann immer noch scheitern", war aus Verhandlerkreisen zu hören. Die ÖVP soll zum Teil über die inhaltliche Genauigkeit der Grünen bei den Themen überrascht sein: Die FPÖ und die SPÖ wären einfachere Verhandlungspartner gewesen, ist zu hören.

In den Untergruppen soll es zum Teil sehr weihnachtlich zugegangen sein. So wird von Fachgruppen berichtet, die sich rasch auf gemeinsame Wunschlisten verständigt haben sollen, ohne dabei aber die Kosten zu beachten. VP-Obmann Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler rechnen nun auf höchster Ebene die Vorschläge durch. Vielfach soll es sich bei der Finanzierung spießen.

Ein harter Brocken bleibt der Klimaschutz. Die ÖVP wirft den Ökos hier zum Teil eine dogmatische Haltung vor. Die Grünen gehen von ihrer Forderung, dass Emissionen teurer werden müssen, nicht ab. Gestritten wird weiter über Migration und Soziales. So soll es etwa Versuche der ÖVP geben, die Altersteilzeit und die Notstandshilfe abzuschaffen, was die Grünen nicht mittragen wollen.

Keine Einigung gab es gestern auch bei der Hacklerregelung. Die ÖVP hatte in den vergangenen Wochen versucht, die abschlagsfreie Frühpension nach 45 Arbeitsjahren aufzuheben, bevor sie am 1. Jänner 2020 in Kraft tritt. Doch die Grünen stimmten einer Aufhebung nicht zu.

In der Oppositionsrolle

Bei der gestrigen Parlamentssitzung konnte man durchaus das Gefühl bekommen, dass sich zumindest die anderen Parteien auf die Oppositionsrollen einstimmen: So machten SPÖ und Neos gemeinsame Sache bei der Einsetzung des Ibiza-Untersuchungsausschusses. Und die FPÖ wetterte gegen die Neuregelung für Asylwerber in Lehre – die allerdings von allen anderen Parteien unterstützt wurde.

U-Ausschuss und Regelung für Asylwerber

Die Prüfung „mutmaßlicher politischer Absprachen über das Gewähren ungebührlicher Vorteile“ durch die türkis-blaue Regierung: So lautet das Ziel des gestern von SPÖ und Neos im Parlament beantragten Untersuchungsausschusses. Im Zentrum steht, wie berichtet, die Casinos-Affäre, aber auch die Finanzmarkt-Reform und andere Postenbesetzungen in staatsnahen Unternehmen in der Zeit von 18. Dezember 2017 bis 10. Dezember 2019 will Rot-Pink prüfen. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner will herausfinden, „ob es Gegenleistungen für Gesetze“ gab.

Der rot-pinke Antrag wird nun auf Geschäftsordnungskonformität geprüft, spätestens Ende Jänner soll der U-Ausschuss seine Arbeit aufnehmen. Erste Zeugenbefragungen wird es Ende März, Anfang April geben. Jedenfalls auf die Ladungsliste setzen will die künftige Neos-Fraktionschefin im U-Ausschuss, Stephanie Krisper, den abberufenen Casinos-Vorstand Peter Sidlo, Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner, Ex-Vorstand Dietmar Hoscher und Ex-Finanzminister Hartwig Löger.

Von ÖVP, SPÖ, Grünen und Neos beschlossen wurde die Ausnahmeregelung für Asylwerber, die eine Lehre angefangen haben. Jene 767 Betroffenen, die noch keinen rechtskräftigen Asylbescheid haben, dürfen die Lehre abschließen, müssen aber bei Negativbescheid danach ausreisen.

