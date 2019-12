Verfassungsgerichtshof hebt Sozialhilfe-Gesetz teilweise auf

Zwei wesentliche Bestandteile hat der Gerichtshof mit seinem heutigen Beschluss aufgehoben.

In dem Grundgesetz wurden für Kinder keine Mindestsätze, sondern abgestufte Höchstsätze festgelegt. für das erste Kind 25 Prozent, für das zweite Kind 15 Prozent und für jedes weiter Kind fünf Prozent des Ausgleichszulagenrichtsatzes. Der Verfassungsgerichtshof dazu: "In dieser Regelung liegt eine sachlich nicht gerechtfertigte und daher verfassungswidrige Schlechterstellung von Mehrkindfamilien."

Der zweite Aspekt betrifft den verpflichtenden Nachweis von Deutsch- oder Englischkenntnissen, um den "Arbeitsqualifizierungsbonus" von 35 Prozient zu erhalten. Wer diese Sprachkenntnisse nicht vorweisen kann, bekommt weniger Sozialhilfe und als Ersatz dafür eine Sachleistung - also Sprachkurse. Für den Gerichtshof ist dies eine "unsachliche Regelung", da nicht ersichtlich sei, warum die Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt - die ja Voraussetzung für den Arbeitsqualifizerungsbonus ist - nur bei Deutsch auf B1-Niveau oder Englisch auf C1-Niveau gegeben sein soll. Die Regelung verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz, weil es "viele Beschäftigungsmöglichkeiten gibt, für die weder Deutsch- noch Englischkenntnisse auf diesem Niveau erforderlich sind."

Im Grundsatzgesetz selbst sieht der VfGH aber keinen unzulässigen Eingriff in die Zuständigkeit der Länder. Zwar sei die Gewährung von Leistungen bei sozialer Hilfsbedürftigkeit "an sich Sache der Länder". "Der Bund ist jedoch zuständig, auf diesem Gebiet Grundsätze für die Landesgesetzgebung aufzustellen", hieß es in einer Pressemitteilung.