Van der Bellen: "Das musst amal schaffen"

Wie erleichtert er sei? "Sehr, vor allem weil wirklich viele Menschen zur Wahl gegangen sind", sagte ein entspannter Alexander Van der Bellen nach geschlagener Wahl Sonntagabend im ZiB 2-Interview. Mit dem Ergebnis ist er durchaus zufrieden: "Mehrheit, das sagt sich so leicht. Aber das musst amal schaffen". Vor allem da er sechs Gegenkandidaten hatte. Besonders zufrieden zeigte sich Van der Bellen mit der Wahlbeteiligung: "Danke, dass so viele hingegangen sind."

Was er in der zweiten Amtszeit anders machen werde? "Na nicht so viel. Ich bin ja meinen Wählern verpflichtet", so der Bundespräsident. Diese hätten ihm ja die Stimme für seine Amtsführung gegeben und nicht dafür, nun alles anders zu machen.

Schon am Beginn seiner ersten Amtszeit sagte Van der Bellen, man müsse nun "die Gräben zuschütten". Die Spaltung der Gesellschaft sei aber ein noch größeres Problem geworden, befand Moderator Armin Wolf. "Aber nicht nur wegen mir", so Van der Bellen. Man müsse miteinander reden und dazu sei er aber jederzeit bereit, betonte der Bundespräsident: "Aber man muss auch zuhören." Auch ihm sei es passiert, dass er auf der Straße angeschrien wurde: "Ein Gesprächsangebot ist das nicht."

Eine Diskussion über die Kompetenzen des Präsidenten und eine mögliche Veränderung könne man führen, aber Van der Bellen riet zur Vorsicht: "Das System hat sich bisher bewährt." Eine Veränderung vorzunehmen, sei ohnehin Sache des Parlaments.