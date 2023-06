Stelzer erteilt Spekulation über vorgezogene Neuwahlen Absage

„Bei uns gibt es keinen, der jetzt an vorgezogene Neuwahlen denkt“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) nach der regulären Sitzung des ÖVP-Bundesparteivorstandes. Selbstverständlich sei die Lage der SPÖ nach der Auszählungspanne am Parteitag in Linz Thema gewesen. „Aber aus der Parteikrise der SPÖ darf keine Staatskrise werden“, so Stelzer. Die ÖVP stelle den Bundeskanzler und sei in vielen Bundesländern an der Regierung. „Wir sind der stabilisierende Faktor der Republik“, sagt Stelzer. Daher werde man die Legislaturperiode mit dem grünen Koalitionspartner fertig machen.

