Revolution vertagt: SP-Chefin stemmt sich gegen ihre Ablöse

"Verantwortung ist nicht wie eine Jacke, die man einfach auf einen Nagel hängt, wenn’s schwierig wird" – mit einer kämpferischen Ansage versuchte Pamela Rendi-Wagner am Freitag einen Schlusspunkt hinter die am Vorabend entfachte Diskussion um ihre Ablöse als SP-Vorsitzende zu setzen.

Der Unmut über die Parteispitze in der Wiener Löwelstraße kam vor allem aus den Bundesländern und aus der Gewerkschaft. Ausgelöst von SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der im Zuge seines Sanierungskurses 23 Mitarbeiter in der Parteizentrale in lapidaren E-Mails über deren bevorstehende Kündigung informiert hatte.

"Das geht so nicht", hat GPA-Chefin Barbara Teiber auf diese Vorgehensweise reagiert. Für viele, die nach den jüngsten Wahlniederlagen ohnehin auf Neuaufstellung gedrängt haben, war damit endgültig erwiesen, dass die Parteispitze fehlbesetzt ist. Lediglich die offene Nachfolge brachte die Palastrevolution ins Stocken, nachdem der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser sein Einspringen als Interimslösung ausgeschlossen hatte.

Treffen bei Ludwig

Kaiser fehlte auch, als Wiens Bürgermeister Michael Ludwig am Freitagnachmittag die Chefs der SP-Landesgruppen und Rendi-Wagner zum Krisentreffen lud. Da waren auch die erhitzteren Gemüter, wie jenes von Niederösterreichs SP-Chef Franz Schnabl, der Rendi-Wagners Krisenmanagement als "Albtraum" bezeichnet hatte, wieder abgekühlt. Aus Schnabls Sicht könne die Vorsitzende bleiben, wenn sie "zu den Prinzipien der Sozialdemokratie zurückkehrt".

Hans Peter Doskozil forderte ein Ende der Personaldebatte. Der burgenländische Landeshauptmann hat am 26. Jänner die nächste Wahl zu schlagen und muss am ehesten Chaos in der Bundespartei fürchten.

Mit der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures, einer Ludwig-Vertrauten, die selbst immer wieder als eiserne Personalreserve der SPÖ gehandelt wird, hatte Rendi-Wagner noch eine mächtige Fürsprecherin. Sie habe die Vorsitzende als Frau kennengelernt, die nicht das Handtuch werfe, wenn es schwierig wird. Bures traut Rendi-Wagner zu, es zu schaffen, dass "wir aus dieser Krise eine Chance machen".

Am Ende war die Obfrau-Demontage vorerst abgesagt. Das Resümee kam von Doskozil: "Erst kommt die inhaltliche Diskussion, und dann kann man noch einmal offen und ehrlich die Personalfrage stellen." Als große Unbekannte blieb zurück, ob Rendi-Wagner für den Fall wiederkehrender Angriffe nicht selbst das Handtuch werfen könnte.

Insider sagen, man müsse nun die Entwicklungen in den nächsten Tagen abwarten. Ein Lostag sei der 9. Dezember, an dem die Parteigremien zur nächsten Sitzung zusammentreffen.

Video: Die Revolte in der SPÖ ist vorerst abgeblasen.

Die Parteichefin sucht Jobs für ihre Mitarbeiter

SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner appellierte nach der knapp überstandenen Vertrauenskrise an ihre Parteigenossen, nun gemeinsam die Probleme anzugehen. Zunächst sei die Lösung der finanziellen Probleme nötig, um gestärkt in die Zukunft gehen zu können. Und es brauche den Mut, eine inhaltliche Erneuerung anzugehen: „Gerüchte und Intrigen bringen niemandem was“, sagte die SP-Chefin.

Für die 27 Mitarbeiter, die die Parteizentrale verlassen müssen, werden neue Jobs in den Ländern, Gewerkschaften und Teilorganisationen gesucht. Beim Krisentreffen mit den SP-Länderchefs habe es erste Angebote gegeben, sagte Rendi-Wagner, die am 9. Dezember dem SP-Vorstand das Budget 2020 vorlegen will. Auf die Frage nach ihrem Standing sagte sie: „Ich bin Chefin, und ich bleibe Chefin.“

Lesen Sie dazu auch: "Die Löwelstraße" und der zerbrochene rote Mythos, von Christoph Kotanko.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Doris Bures

Krise der SPÖ Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at