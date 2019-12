Neue PISA-Ergebnisse werden präsentiert

Für das Programme for International Student Assessment (PISA) wurden weltweit rund 600.000 Schüler im Alter von 15 bzw. 16 Jahren in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften getestet.

Aus Österreich nahmen rund 7000 Schüler aus ca. 300 Schulen teil. Das sind knapp zehn Prozent des Altersjahrgangs. Haupttestgebiet war diesmal das Lesen - das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Fragen aus diesem Bereich kamen. Bei der letzten PISA-Studie 2015 lagen die Ergebnisse der 15- bis 16-jährigen Österreicher im Lesen signifikant unter dem OECD-Schnitt, in der Mathematik signifikant darüber und in den Naturwissenschaften in etwa im Durchschnitt der OECD-Länder.

Livestream: nachrichten.at überträgt die Präsentation der PISA-Ergebnisse ab 9:30 Uhr live:

Aufgaben aus den Pisa-Tests: Beispielaufgaben, die im Rahmen von Pisa gelöst werden mussten, finden Sie hier.

