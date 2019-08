Nächster Halt Ibiza: Anzeige der Westbahn zielt auf Hofer

Seit Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video angekündigt hat, dem Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner staatliche Aufträge zu entziehen, ist der Konflikt zwischen der FPÖ und dem Neos-Förderer wieder voll entfacht, was am Freitag in eine Strafanzeige bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wegen Untreue gegen unbekannt mündete. Die Vorwürfe richten sich vor allem gegen FP-Spitzenkandidat Norbert Hofer.

Die Anzeige kommt vom ÖBB-Konkurrenten Westbahn, der zu 49,9 Prozent in Haselsteiners Eigentum steht. Es geht um unter dem Infrastrukturminister Hofer im Vorjahr (für zehn Jahre) vergebene "Verkehrsdiensteverträge" für Personenverkehrsleistungen auf der Schiene in mehreren Bundesländern. Zum Zug kamen in allen Fällen die ÖBB. Was an sich zulässig sei, weil der Minister noch bis 2023 solche Aufträge direkt, also ohne Ausschreibung, vergeben dürfe, wird in einem Privatgutachten der Westbahn eingeräumt.

Allerdings habe man mehrere Initiativangebote zu jenem der ÖBB abgegeben. Diese seien nicht einmal geprüft worden. Dadurch habe der Staat über die Dekade auf ein Einsparungspotenzial von 1,5 Milliarden Euro verzichtet. Die Justiz möge nun prüfen, ob es für diesen Verstoß des Ministers gegen die Gesetzmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit einen Vorsatz gegeben habe, so die Westbahn-Anwältin.

Im Verkehrsressort, das nun von Hofers Ex-Generalsekretär Andreas Reichhardt geführt wird, wies man die Vorwürfe entschieden zurück. Die Grundsatzentscheidung für eine Direktvergabe sei 2016 und 2017 noch unter Minister Jörg Leichtfried (SP) gefallen. Der Zuschlag für die ÖBB sei nicht nur rechtlich, sondern auch wirtschaftlich begründet. Die ÖBB verwiesen auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs, das diese Rechtmäßigkeit in Vorarlberg bestätigt habe. FP-Generalsekretär Christian Hafenecker attestierte Haselsteiners "Einmischung in den Nationalratswahlkampf pathologische Züge".

Justizdebatte

Eine Justizdebatte hat die WKStA ausgelöst, weil man die Ermittlungen gegen Strache und Ex-FP-Klubchef Johann Gudenus wegen des Verdachts der Vorteilsnahme bei den in Aussicht gestellten Bauaufträgen eingestellt hat. Begründung: 2017 auf Ibiza waren die beiden noch nicht in Ämtern, aus denen heraus sie diese Zusagen einlösen hätten können.

Georg Krakow von Transparency Österreich regt eine Ausweitung des Paragrafen auf Kandidaten für ein entsprechendes Amt an. SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda und Neos- Klubvize Nikolaus Scherak haben gestern Anträge angekündigt, um diese Gesetzeslücke zu schließen.

