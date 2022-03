Livestream: Gesundheitsminister verkündet Verschärfungen

Der Livestream:

Dem Vernehmen nach hat sich Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) untertags noch mit Experten abgestimmt, auch die Länder waren eingebunden. Wahrscheinlich ist eine Rückkehr der FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen. In Diskussion war zudem eine Verkürzung der Quarantäne für symptomlos Erkrankte. Rauch informiert noch heute, Freitag, abend in einer Pressekonferenz.

Rauch hatte zuletzt in Interviews gemeint, er wolle evaluieren, wie schnell so eine Maskenpflicht Wirkung erzeugen würde. Der Druck war seitens der Experten in den vergangenen Tagen größer geworden. Auch die Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit Katharina Reich hat dem Vernehmen nach gestern in der Corona-Kommission gesagt, dass die problematische Lage in den Spitälern ganz oben bei der Politik angekommen sei und Maßnahmen in den nächsten Tagen möglich seien.

Besprochen wurde die aktuelle Situation auch im Beratungsgremium Gecko, in dem es zuletzt gebrodelt hat. Mehrere Mitglieder überlegten, ihre Funktion niederzulegen, weil sie nicht als Feigenblatt dienen wollten. Einem "Standard"-Bericht zu Folge hat zumindest der Bundesrettungskommandant des Roten Kreuz Gerry Foitik die Drohung tatsächlich wahr gemacht. Andere, die ebenfalls zu den Unzufriedenen zählten, wie der ehemalige Verteidigungsminister Thomas Starlinger und der Mikrobiologe Andreas Bergthaler dürften ebenso bleiben wie Herwig Ostermann von Gesundheit Österreich GmbH, bei dem ob seiner Funktion ein Rückzug aber ohnehin nie ernsthaft eine Option war.

Stelzer "offen und gesprächsbereit"

Oberösterreichs Landhauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zeigte sich "offen und gesprächsbereit", was eine FFP2-Maskenpflicht anbelangt, wenn diese von Experten empfohlen werden. "Das muss aber jedenfalls bundesweit einheitlich geregelt werden", so Stelzer auf APA-Anfrage. Gleichzeitig sollte aber auch über neue Quarantäneregeln diskutiert werden, die dem aktuellen Krankheitsbild der Omikron-Variante entsprechen, betonte Stelzer erneut.

Einen Alleingang bei den Maßnahmen schloss Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) auf APA-Nachfrage aus. Man trage die aktuellen Regelungen seitens des Bundes mit. "Ich habe bereits mehrmals betont, dass ich keinen Verordnungs-Fleckerlteppich mehr in Österreich unterstützen werde", unterstrich Platter und fügte hinzu: "Die Menschen brauchen Klarheit und einheitliche Regelungen - für eine Hü-hott-Politik bin ich nicht zu haben".

Auch Platter verwies auf die milden Verläufe trotz aktuell sehr hoher Infektionszahlen. In Tirols Krankenanstalten benötigen aktuell 19 mit Covid-19 infizierte Personen eine intensivmedizinische Betreuung, diese Zahl war seit Wochen stabil. "Aktuell haben wir die Probleme in den Krankenhäusern nicht im Krankenbett, sondern davor - nämlich beim Personal, weil zu viele MitarbeiterInnen in den Krankenhäusern gleichzeitig in Quarantäne sind", merkte Platter an.