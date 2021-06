Immer Ärger mit der Justiz: Kogler erhöht den Druck auf den Kanzler

WIEN. Eine gemeinsame Erklärung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), in der man sich im Kampf gegen Pandemie und Wirtschaftskrise über "die vielen positiven Entwicklungen freut", sollte am Sonntag türkis-grüne Harmonie signalisieren.

Die dunklen Wolken über der Koalition, hervorgerufen durch viele Attacken aus der Kanzlerpartei gegen die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), skandalöse Chat-Dialoge zwischen dem suspendierten Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek und Ex-Minister Wolfgang Brandstetter (VP) sowie die laufenden Ermittlungen gegen Kurz selbst, waren damit nicht aus der Welt.

Sollten letztere zu einer Verurteilung des VP-Obmanns wegen Falschaussage im Ibiza-Ausschuss führen, wäre "nicht vorstellbar", dass dieser als Kanzler im Amt bleibe, zog Kogler im ORF-Radio erstmals eine konkrete rote Linie. Bei den Angriffen auf wichtige Institutionen des Rechtsstaats relativierte Kogler: Denn es sei "ein Unterschied, ob da ein Abgeordneter, wo wir nicht wissen, was die dem in den Tee gegeben haben, herumfuhrwerkt oder ob das von der Parteispitze ausgeht", sagte der Vizekanzler, ohne den VP-Fraktionschef im Ibiza-Ausschuss, Andreas Hanger, namentlich zu nennen.

Schützenhöfer will Mäßigung

Hermann Schützenhöfer (VP) rief seine Partei zur Mäßigung auf. Auch das Vorgehen der WKStA gegen Kurz verteidigte der steirische Landeshauptmann in der ORF-Pressestunde ("die müssen ja untersuchen"). Auch wenn er davon ausgehe, dass es nicht einmal zu einer Anklage kommen werde.

Generell sei er aber auf den Bundeskanzler stolz, auf "manche in seinem Umfeld nicht wirklich". Dass etwa ÖBAG-Chef Thomas Schmid über "den Pöbel" geklagt habe und was von ihm über die Kirche zu lesen war, habe ihn "entsetzt", sagte Schützenhöfer.

Breite Einigkeit herrschte in der Bewertung von Pilnaceks Chat-Beiträgen. Dass dieser versucht habe, bei ihm via SMS für seine Frau (Caroline List, Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen in Graz, Anm.) zu intervenieren, fand Schützenhöfer nicht anstößig: "Was glauben Sie, wie viele Menschen bei mir intervenieren?"

Andere Äußerungen über den VfGH und einzelne Mitglieder bezeichnete er als "grauslich". Das gelte aber auch für deren Veröffentlichung, denn das gebe es sonst nirgends, so Schützenhöfer.

Für den Rechtsanwälte-Präsidenten Rupert Wolff sind Pilnacek und Brandstetter für höchste Justiz-Positionen nicht "fit und proper". Mit dem Rücktritt als Verfassungsrichter habe Brandstetter richtig gehandelt. Wolff rechnet damit, dass wegen des Austauschs über VfGH-Interna in den Chats die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Verletzung des Amtsgeheimnisses Ermittlungen aufnehmen werde. Nach den sexistischen und rassistischen "Niveaulosigkeiten" in den Chats hat sich für Wolff "Sektionschef Pilnacek für ein weiteres Tätigbleiben in dieser Position eigentlich disqualifiziert".

Obwohl sich Pilnacek am Wochenende für seine Aussagen entschuldigt hat (siehe Kasten), dürfte es für ihn beruflich tatsächlich eng werden. Denn auch für Kogler hat sich der lange mächtigste Justizbeamte durch seine "inakzeptablen" Äußerungen zum VfGH disqualifiziert. Deshalb werde von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) auch eine Nachtragsanzeige im laufenden Suspendierungsverfahren geprüft.

"Echt zum Kotzen"

Christian Pilnacek bat all jene, „die ich verletzt und beleidigt habe“, nämlich den Verfassungsgerichtshof, dessen Vizepräsidentin Verena Madner sowie Richterin Claudia Kahr um Verzeihung. Seine Äußerungen seien „unverzeihlich, nicht zu rechtfertigen und völlig unangemessen“ gewesen, sagte der suspendierte Sektionschef im „Kurier“. Kritik übte Pilnacek am Justizressort für die Weitergabe der Chats, weil diese für den U-Ausschuss „rein gar nicht“ abstrakt relevant seien. Ex-VfGH-Mitglied Wolfgang Brandstetter fand Pilnaceks Chats nun „echt zum Kotzen“.